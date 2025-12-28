«Аэрофлот» пообещал восстановить штатное расписание в течение дня

В период действия ограничений 39 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Часть из них по‑прежнему остается там: экипажи ожидают окончания регламентированного отдыха. Задержка связана с длительным ожиданием разрешения на перелет в пункт назначения, а также с введением в аэропорту Самары ограничений на вылет и прилет.