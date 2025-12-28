«Аэрофлот» пообещал восстановить штатное расписание в течение дня

«Аэрофлот» пообещал восстановить штатное расписание в течение дняИз-за атак БПЛА 39 рейсов перенаправили на запасные аэродромы
«Аэрофлот» рассчитывает в течение дня 28 декабря полностью войти в штатное выполнение рейсов в московском аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании в Telegram-канале.
Авиакомпания ведет работу по стабилизации расписания рейсов, нарушенного из‑за временных ограничений на использование воздушного пространства Московского авиаузла и ряда других регионов 27 декабря. В связи с этим возможны корректировки времени вылета отдельных рейсов. Ограничения ввели из-за атак БПЛА.
В период действия ограничений 39 рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы. Часть из них по‑прежнему остается там: экипажи ожидают окончания регламентированного отдыха. Задержка связана с длительным ожиданием разрешения на перелет в пункт назначения, а также с введением в аэропорту Самары ограничений на вылет и прилет.
На время ожидания перелета пассажирам предоставляется обслуживание в полном соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ. Вылет оставшихся рейсов с запасных аэродромов в Москву планируется завершить до 14:00 по московскому времени.
По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице за вечер 27 декабря были сбиты 25 дронов.