Минобороны РФ сообщило об уничтожении 83 украинских БПЛА
С 18:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны России сбили 83 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 48 дронов были уничтожены над территорией Брянской области, 23 – над Московским регионом, из них 18 летели в направлении Москвы. Еще девять беспилотников сбили в Калужской области, по одному – в Курской, Рязанской и Смоленской областях.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано. В Калужской области беспилотники были сбиты над территориями Думиничского, Малоярославецкого, Ферзиковского муниципальных округов и Обнинска. По словам главы региона Владислава Шапши, предварительно пострадавших и разрушений нет. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице за вечер были сбиты 25 дронов.