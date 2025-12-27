Минобороны РФ сообщило об уничтожении 83 украинских БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил, что пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано. В Калужской области беспилотники были сбиты над территориями Думиничского, Малоярославецкого, Ферзиковского муниципальных округов и Обнинска. По словам главы региона Владислава Шапши, предварительно пострадавших и разрушений нет. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице за вечер были сбиты 25 дронов.