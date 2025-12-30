ФАС: сеть «Глобус» ограничила наценки на овощи и яблоки
По предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сеть магазинов «Глобус» установила ограничения на наценки на некоторые товары. Магазин предоставил в ведомство данные о своих обязательствах по ограничению торговых наценок до 10,5% на определенные категории товаров начиная с января 2026 г. Об этом сообщает Telegram-канал службы.
В перечень товаров, на которые «Глобус» ограничит наценки, вошли картофель, морковь, репчатый лук, белокочанная капуста, свекла и яблоки.
В ФАС напомнили, что ведомство поддерживает социально ответственное поведение торговых сетей, которое позволяет сдерживать цены на востребованные товары.
16 декабря ФАС сообщала, что служба проанализирует причины высоких наценок на отдельные продукты питания в крупнейших федеральных торговых сетях. Тогда ведомство запросило пояснения о причинах у сетей группы компаний «Х5», «Магнит», «Дикси», «Ашан», «О’Кей», «Лента», «Гиперглобус», «Мария Ра», «Монетка», «Азбука вкуса». Служба предложила им рассмотреть возможность добровольно снизить и ограничить торговые наценки на наиболее востребованные позиции социально значимых товаров.