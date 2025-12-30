ФАС: сеть «Глобус» ограничила наценки на овощи и яблоки

По предложению Федеральной антимонопольной службы (ФАС) сеть магазинов «Глобус» установила ограничения на наценки на некоторые товары. Магазин предоставил в ведомство данные о своих обязательствах по ограничению торговых наценок до 10,5% на определенные категории товаров начиная с января 2026 г. Об этом сообщает Telegram-канал службы.