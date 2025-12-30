ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить «Татспиртпром»

9 декабря глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин заявил о подготовке «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» к слиянию. Модель предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из них продолжит специализироваться на своей базовой компетенции. «Росспиртпром» сконцентрируется на производстве спирта, а «Татспиртпром» – на выпуске ликеро-водочных изделий.