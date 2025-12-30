Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить «Татспиртпром»

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке производителем этилового спирта «Росспиртпромом» производителя алкоголя «Татспиртпром». Головные офисы компаний будут находиться в Казани.

Сделка готовилась в течение года. 30 декабря АО «Связьинвестнефтехим» подписало юридически обязывающее соглашение о продаже «Росспиртпрому» 100% акций «Татспиртпрома». Сумма сделки не раскрывается. Уточняется, что она осуществлена по рыночной цене на основании независимой оценки.

9 декабря глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин заявил о подготовке «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» к слиянию. Модель предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из них продолжит специализироваться на своей базовой компетенции. «Росспиртпром» сконцентрируется на производстве спирта, а «Татспиртпром» – на выпуске ликеро-водочных изделий.

«Росспиртпром» был создан в 2000 г. Компания является крупнейшим производителем этилового спирта в России и владеет заводами в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской республике и Северной Осетии – Алании.

«Татспиртпром» – крупнейшая алкогольная компания в РФ. Занимается производством водки, ликероводочных изделий, коньяков, виски, аперитивов, бальзамов, пива и спирта класса «Альфа». Ведущими брендами компании являются водки «Tundra», «Русская валюта», «Graf Ledoff», «Ханская», «Akdov», «Хлебная», «Старая Казань» и «Татарстан».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь