ФАС разрешила «Росспиртпрому» купить «Татспиртпром»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России одобрила сделку по покупке производителем этилового спирта «Росспиртпромом» производителя алкоголя «Татспиртпром». Головные офисы компаний будут находиться в Казани.
Сделка готовилась в течение года. 30 декабря АО «Связьинвестнефтехим» подписало юридически обязывающее соглашение о продаже «Росспиртпрому» 100% акций «Татспиртпрома». Сумма сделки не раскрывается. Уточняется, что она осуществлена по рыночной цене на основании независимой оценки.
9 декабря глава Минземимущества Татарстана Фаниль Аглиуллин заявил о подготовке «Росспиртпрома» и «Татспиртпрома» к слиянию. Модель предполагает сохранение двух юридических лиц, каждое из них продолжит специализироваться на своей базовой компетенции. «Росспиртпром» сконцентрируется на производстве спирта, а «Татспиртпром» – на выпуске ликеро-водочных изделий.
«Росспиртпром» был создан в 2000 г. Компания является крупнейшим производителем этилового спирта в России и владеет заводами в Тульской, Курской, Новосибирской областях, Кабардино-Балкарской республике и Северной Осетии – Алании.
«Татспиртпром» – крупнейшая алкогольная компания в РФ. Занимается производством водки, ликероводочных изделий, коньяков, виски, аперитивов, бальзамов, пива и спирта класса «Альфа». Ведущими брендами компании являются водки «Tundra», «Русская валюта», «Graf Ledoff», «Ханская», «Akdov», «Хлебная», «Старая Казань» и «Татарстан».