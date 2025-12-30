Стоимость бензина АИ-92 на бирже в декабре снизилась на 11%

Стоимость бензина АИ-95 снизилась на 19,15% и составила 58 723 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 5,97% и достигло 54 552 руб. за тонну, межсезонный дизель – на 2,55% до 54 388 руб. за тонну, зимний дизель – на 15,96% до 61 655 руб. за тонну.