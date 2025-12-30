Стоимость бензина АИ-92 на бирже в декабре снизилась на 11%
Цена бензина марки АИ-92 в декабре на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже сократилась на 11,01% и достигла 54 026 руб. за тонну по итогам последнего торгового дня 2025 г.
Стоимость бензина АИ-95 снизилась на 19,15% и составила 58 723 руб. за тонну. Летнее дизельное топливо подешевело на 5,97% и достигло 54 552 руб. за тонну, межсезонный дизель – на 2,55% до 54 388 руб. за тонну, зимний дизель – на 15,96% до 61 655 руб. за тонну.
27 декабря правительство продлило действующие ограничения на экспорт топлива. Постановления предусматривают продление запрета на вывоз бензина и некоторых других нефтепродуктов до 28 февраля 2026 г. Временный запрет на экспорт бензина за пределы России будет действовать для всех экспортеров, включая непосредственных производителей нефтепродуктов.
Отдельным постановлением продлен запрет на экспорт дизельного топлива, судового топлива и других газойлей, в частности купленных на биржевых торгах. Это ограничение не затрагивает производителей нефтепродуктов.