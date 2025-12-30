Посадку на самолет по биометрии протестируют в «Шереметьево» в 2026-2027 годах

В аэропортах «Пулково» и «Шереметьево» в 2026-2027 гг. начнет работу пилотный сервис посадки на самолет по биометрии для внутренних рейсов. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Сейчас соответствующий проект постановления, подготовленный правительством, опубликован для общественного обсуждения.