CNBC: китайская BYD может впервые обогнать Tesla по продажам электромобилей

Ведомости

Китайский автомобильный концерн BYD по итогам 2025 г. впервые в истории обгонит американскую компанию Tesla и станет мировым лидером по продажам электромобилей. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на имеющиеся данные компаний.

Американский и китайский автомобильные гиганты, как ожидается, опубликуют окончательные данные о продажах 2 января. Накануне в BYD сообщили, что продажи ее автомобилей с батарейным питанием выросли почти на 28% до 2,26 млн единиц. Tesla пока не опубликовала данные о продажах за 2025 г., но ожидается, что это будет сделано позже в тот же день.

В начале недели, 29 декабря, в Tesla спрогнозировали, что по итогам 2025 г. компания продала около 1,6 млн автомобилей, что примерно на 8% меньше, чем в 2024 г. Это, по данным CNBC, ставит компанию на «путь второго ежегодного падения подряд».

В этом году Tesla пережила «американские горки», подчеркивает издание. В I квартале 2025 г. акции компании резко упали на фоне жесткой конкуренции, особенно со стороны китайских производителей, а также из-за репутационных последствий подстрекательской политической риторики владельца и основателя Илона Маска. Вместе с тем в последние недели цена акций резко возросла, достигнув $489 за бумагу, после того как Маск заявил, что компания тестирует беспилотные автомобили в Остине, штат Техас.

В середине декабря «Ведомости» писали, что акции Tesla впервые в этом году достигли рекордного уровня, поднявшись на 25% с минимума 21 ноября – до $476 за бумагу. Показатели опередили динамику индекса Bloomberg Magnificent Seven, который за тот же период вырос менее чем на 6%. По мнению аналитиков Bloomberg, поддержку активам Маска оказывало его стремление поддерживать и развивать применение искусственного интеллекта (ИИ) в автопроме.

