CNBC: китайская BYD может впервые обогнать Tesla по продажам электромобилей

Американский и китайский автомобильные гиганты, как ожидается, опубликуют окончательные данные о продажах 2 января. Накануне в BYD сообщили, что продажи ее автомобилей с батарейным питанием выросли почти на 28% до 2,26 млн единиц. Tesla пока не опубликовала данные о продажах за 2025 г., но ожидается, что это будет сделано позже в тот же день.