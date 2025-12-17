Газета
Главная / Инвестиции /

Рост акций Tesla опередил динамику индекса Bloomberg Magnificent Seven

Ведомости

Акции Tesla впервые в этом году достигли рекордного уровня, поднявшись на 25% с минимума 21 ноября – до $476 за бумагу. Показатели опередили динамику индекса Bloomberg Magnificent Seven, который за тот же период вырос менее чем на 6%. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, рост акций происходит вопреки сохранившимся проблемам в компании. В Калифорнии продажи Tesla могут быть приостановлены на 30 дней из-за претензий к маркетингу, который, как утверждается, вводит клиентов в заблуждение относительно технологий помощи водителю. Кроме того, замедляется производство электромобилей в США, снижается доля рынка компании в Китае и Европе. Последние квартальные результаты также разочаровали инвесторов: рост издержек нивелировал эффект рекордных продаж автомобилей.

Поддержку акциям оказывает стратегия генерального директора Илона Маска, направленная на развитие искусственного интеллекта (ИИ), робототехники и автономного вождения, сказано в материале. Аналитики отмечают, что Tesla приближается к коммерциализации ИИ-решений. Речь идет о беспилотных такси и роботах, что делает компанию потенциальным лидером в этой области.

В ноябре акционеры Tesla одобрили пакет выплат Маску, который может сделать его первым в мире триллионером.

