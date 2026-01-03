«РИА Новости»: крупные заказы на маркетплейсах блокируются банками

«Яндекс.Маркет» начал использовать ИИ для выявления подозрительных заказов, которые оформлены с постоплатой. Маркетплейс обучил ML-модель на информации о прошлых покупках и аномалиях в поведении покупателей. Система анализирует новые заказы в ПВЗ и присваивает им уровень риска. Если операция выглядит подозрительно, она автоматически оповещает специалиста службы контроля качества. Сотрудник изучает сведения и принимает решение о возможности оформления заказа и способе его оплаты.