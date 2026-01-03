«РИА Новости»: крупные заказы на маркетплейсах блокируются банками
Банки начали проверять у покупателей маркетплейсов операции при крупных покупках, чтобы избежать мошеннических схем, обратило внимание «РИА Новости»
При попытке оплаты крупного заказа банк блокирует операцию, после чего покупателю приходит уведомление: «Операция отклонена во избежание мошенничества».
Чтобы снять блокировку, по данным агентства, клиенту маркетплейса нужно позвонить в банк или дождаться звонка. Голосовой помощник по телефону задает вопрос, не является ли операция мошеннической. После подтверждения блокировка снимается.
Кроме того, банки присылают тем, кто оплачивает крупные заказы, предложение изучить уловки мошенников и узнать, как от них защититься.
«Яндекс.Маркет» начал использовать ИИ для выявления подозрительных заказов, которые оформлены с постоплатой. Маркетплейс обучил ML-модель на информации о прошлых покупках и аномалиях в поведении покупателей. Система анализирует новые заказы в ПВЗ и присваивает им уровень риска. Если операция выглядит подозрительно, она автоматически оповещает специалиста службы контроля качества. Сотрудник изучает сведения и принимает решение о возможности оформления заказа и способе его оплаты.