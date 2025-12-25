Газета
«Яндекс маркет» стал использовать ИИ для выявления подозрительных заказов

«Яндекс маркет» начал использовать искусственный интеллект (ИИ) для выявления подозрительных заказов, которые оформлены с постоплатой. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на маркетплейс.

Соответствующее решение позволит предотвратить мошеннические схемы, в рамках которых в пункт выдачи заказов (ПВЗ) заказывают товары с оплатой при получении и похищают их, а владелец пункта и продавец несут убытки.

Представители площадки уточнили, что маркетплейс обучил ML-модель на информации о прошлых покупках и аномалиях в поведении покупателей. Система анализирует новые заказы в ПВЗ и присваивает им уровень риска. Если операция выглядит подозрительно, она автоматически оповещает специалиста службы контроля качества. Сотрудник изучает сведения и принимает решение о возможности оформления заказа и способе его оплаты. 

23 декабря «Яндекс.Go» анонсировал внедрение автоматических рекомендаций от ИИ о месте назначения пассажирам такси. Пассажиры получат ИИ-подсказки во время поездки в заведения. Рекомендации будут отображаться на экране заказа, из них можно узнать главное из саммаризации отзывов. Подсказку создает нейросеть семейства Alice AI, которая систематизирует комментарии пользователей.

В октябре «Яндекс» представил Алису AI – новую версию чата, работающего на основе технологии ИИ. Нейросеть работает на базе нового поколения генеративных моделей.

