«Яндекс» внедрит ИИ-рекомендации о месте назначения для пассажиров такси
«Яндекс.Go» предложит пассажирам такси автоматические рекомендации от искусственного интеллекта (ИИ) о месте назначения. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Пассажиры «Яндекс.Go» получат ИИ-подсказки во время поездки на такси в заведения. Рекомендации будут отображаться на экране заказа, из них можно узнать главное из саммаризации отзывов, чтобы заранее выяснить ключевые детали и быстрее сориентироваться по приезду.
Подсказку создает нейросеть семейства Alice AI, которая систематизирует комментарии пользователей. Для подготовки рекомендации она получает информацию об объекте, извлекает суть из отзывов и формулирует короткие фразы, а отдельный классификатор проверяет грамматику и удаляет повторы. Технология работает на данных «Яндекс.Карт». Алгоритм анализирует более 70 млн отзывов, которые пользователи оставили о местах в стране. ИИ выделяет из них ключевые данные и повторяющиеся мнения, превращая их в подсказки до 100 символов.
Теперь в поездке пользователи также получили доступ к быстрым действиям. В частности, они могут открыть карточку места, перейти к меню или отзывам и позвонить в заведение. Для культурных площадок доступна покупка билетов через виджет «Афиши». Во время поездки в аэропорт или на вокзал можно посмотреть онлайн-табло и статус рейса или поезда. Сейчас эта функция действует в Москве, в будущем появится во всех городах.
28 октября «Яндекс» представил Алису AI, которая является новой версией чата, работающего на основе технологии ИИ. Нейросеть работает на базе нового поколения генеративных моделей.