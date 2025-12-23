«Яндекс» внедрит ИИ-рекомендации о месте назначения для пассажиров такси

Теперь в поездке пользователи также получили доступ к быстрым действиям. В частности, они могут открыть карточку места, перейти к меню или отзывам и позвонить в заведение. Для культурных площадок доступна покупка билетов через виджет «Афиши». Во время поездки в аэропорт или на вокзал можно посмотреть онлайн-табло и статус рейса или поезда. Сейчас эта функция действует в Москве, в будущем появится во всех городах.