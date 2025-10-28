«Яндекс» запустил новую нейросеть Алиса AI
«Яндекс» представил Алису AI, которая является новой версией чата, работающего на основе технологии искусственного интеллекта (ИИ). Нейросеть работает на базе нового поколения генеративных моделей.
В семейство Alice AI вошли улучшенные модели «Яндекса» Alice AI LLM, Alice AI Art и Alice AI VLM. Новая модель работает на архитектуре MoE (Mixture of Experts) и выросла по количеству параметров до сотен миллиардов. Для ее обучения была разработана новая технология тренировки на основе обучения с подкреплением (Online RL).
Возможности языковой модели объединены с технологиями генеративного поиска. Алиса AI опирается на знания языковой модели и проводит многостадийный глубокий поиск по разнообразным источникам в интернете. Она научилась комбинировать в ответе разные типы контента, а объем изучаемых данных увеличился в несколько раз.
Кроме того, картиночная модель стала лучше понимать пользователя. Теперь сгенерированные изображения точнее соответствуют запросам по сравнению с прошлой версией. Визуально-языковая модель научилась лучше анализировать изображения. Она точнее разбирается в чертежах, формулах, графиках и схемах из учебных материалов и распознает тексты на русском и английском языках, включая рукописные.
Новая нейросеть доступна на alice.yandex.ru, в приложении Алиса и умной строке на стартовой странице браузера. Скоро она также появится в «Яндекс Go».
27 октября представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что годовая прогнозируемая выручка (ARR) от облачного потребления Yandex AI Studio превысила 1,2 млрд руб. Он связал рост интереса к генеративным моделям с тем, что с развитием нейросетей внедрение ИИ-ассистентов и других решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса занимает гораздо меньше времени. Совокупное число пользователей сервисов Yandex AI Studio к сентябрю 2025 г. достигло 40 000 клиентов, из которых половина – крупный бизнес.