«Яндекс» запустил новую нейросеть Алиса AI

27 октября представитель «Яндекса» сообщил «Ведомостям», что годовая прогнозируемая выручка (ARR) от облачного потребления Yandex AI Studio превысила 1,2 млрд руб. Он связал рост интереса к генеративным моделям с тем, что с развитием нейросетей внедрение ИИ-ассистентов и других решений на базе искусственного интеллекта для бизнеса занимает гораздо меньше времени. Совокупное число пользователей сервисов Yandex AI Studio к сентябрю 2025 г. достигло 40 000 клиентов, из которых половина – крупный бизнес.