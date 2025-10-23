«Яндекс» намерен занять 10% рынка локальной ИТ-инфраструктуры для ИИ

По оценке «Яндекса» , в 2025 г. объем рынка контейнеризации составит 4–6 млрд руб., а к 2030 г. вырастет до 9–14 млрд руб. Директор по стратегии Cloud.ru Илья Королев со ссылкой на данные Strategy Partners отмечает, что российский рынок контейнеризации составлял примерно 4,3 млрд руб. в 2024 г. «Запрос на закрытую инфраструктуру для ИИ-сервисов действительно растет, но рынок пока находится на этапе экспериментов. Полноценные платформы от разработки до эксплуатации только формируются», – отмечает Королев.