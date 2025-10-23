«Яндекс» намерен занять 10% рынка локальной ИТ-инфраструктуры для ИИ

«Яндекс» намерен занять 10% рынка локальной ИТ-инфраструктуры для ИИСейчас его объем уже превышает 4 млрд рублей, считают участники рынка
Подразделение «Яндекса»Yandex B2B Tech (входит в Yandex Cloud и занимается разработкой корпоративных решений) выйдет на рынок решений для развертывания среды разработки или использования ИИ-сервисов в закрытом контуре заказчика. Продукт Yandex Cloud Stackland станет доступен в первом квартале 2026 г., рассказал «Ведомостям» представитель компании.
Речь идет о решении формата on-premise (от англ. – «на собственной площадке»), когда инфраструктура не размещается в публичном облаке, а устанавливается на серверах заказчика. Такой подход выбирают компании, которым важно хранить данные внутри собственной сети. Это, например, банки, госструктуры или медицинские организации.
Компания планирует занять не менее 10% этого рынка за пять лет, сообщил представитель «Яндекса».
По его словам, решение Stackland относится к рынку контейнеризации – технология, позволяющая упаковать приложение вместе со всеми необходимыми зависимостями – библиотеками, файлами и настройками – в изолированную среду («контейнер»), которую можно быстро переносить и запускать на любых серверах.
По данным «Яндекса», в составе Stackland уже предустановлены базовые компоненты для ИИ-нагрузок – контейнерный оркестратор, объектное хранилище, векторные базы данных и средства управления доступом к графическим ускорителям (GPU) и высокопроизводительным сетям, таким как Infiniband. Также через Stackland можно будет развернуть флагманский инструмент «Яндекса» для разработки ИИ-приложений – Yandex AI Studio, что, по оценке компании, сократит сроки интеграции.
«Сейчас есть два тренда: на гибридную инфраструктуру и на внедрение ИИ-решений в бизнес-процессы. Stackland находится на пересечении этих направлений и позволит компаниям быстрее запускать собственные ИИ-приложения», – пояснил технический директор платформы Yandex Cloud Иван Пузыревский.
В «Яндексе» утверждают, что развертывание ИТ-инфраструктуры для нового продукта обычно занимает от двух до четырех недель работы инженеров и стоит около 1 млн руб. Stackland, по их оценке, позволяет сократить процесс до нескольких часов и сделать это «примерно на 95% дешевле», говорит представитель компании.
По прогнозам iKS-Consulting, расходы российских компаний на ИТ-инфраструктуру в 2025 году вырастут на 12–18% относительно 2024 г. Особенно подорожали серверное оборудование и системы хранения данных – на 24–30% за прошлый год, и рост продолжается.
По оценке «Яндекса» , в 2025 г. объем рынка контейнеризации составит 4–6 млрд руб., а к 2030 г. вырастет до 9–14 млрд руб. Директор по стратегии Cloud.ru Илья Королев со ссылкой на данные Strategy Partners отмечает, что российский рынок контейнеризации составлял примерно 4,3 млрд руб. в 2024 г. «Запрос на закрытую инфраструктуру для ИИ-сервисов действительно растет, но рынок пока находится на этапе экспериментов. Полноценные платформы от разработки до эксплуатации только формируются», – отмечает Королев.
При этом, по данным генерального директора ЦТИИ «Нейролаб» Вячеслава Береснева, доля on-premise-сегмента пока остается относительно небольшой — от 1 млрд до 3 млрд руб. в год. «Тем не менее сегмент быстро растет: этому способствуют интерес к искусственному интеллекту, курс на импортозамещение и повышенное внимание к вопросам безопасности. Компании начинают осознавать ценность собственных данных и выстраивать внутренние системы их защиты и управления», – отметил Береснев.
Королев добавил, что российские вендоры пока конкурируют с бесплатными open-source-решениями, не требующими лицензий. Поэтому, по его мнению, на данном этапе более востребованы гибридные модели – когда компании начинают в облаке, а затем при необходимости переносят сервисы на собственные серверы.
По словам Королева, решений для внедрения ИИ-сервисов во внутренний контур в России сейчас нет. В 2026 г. Cloud.ru тоже планирует запустить похожий продукт – Evolution Stack AI Bundle для клиентов, внедряющих ИИ во внутренний контур, уточнил он.
Береснев отметил, что рост числа кибератак и инцидентов у крупных облачных провайдеров усиливает спрос на закрытые инфраструктуры. «Это дороже и требует квалифицированных специалистов, но другого выбора у бизнеса нет – данные стали стратегическим активом. Поэтому спрос на on-premise-решения, включая контейнеризацию, будет только расти, особенно с появлением “коробочных” продуктов от отечественных игроков», – считает Береснев.
Руководитель GSOC компании «Газинформсервис» Александр Михайлов отметил, что для многих организаций, особенно в госсекторе и финансовой сфере, критична закрытая инфраструктура. «Они не могут позволить себе рисковать конфиденциальностью данных. Возможность предлагать клиентам надежные локальные решения для ИИ становится ключевым направлением развития наряду с безопасностью облаков», — говорит Михайлов.
Похожую позицию занимает член совета директоров АО «НТЦ ИТ Роса» и АО «Рутек» Сергей Кравцов. По его словам, on-premise-системы востребованы у крупных организаций, обязанных соблюдать внутренние стандарты защиты информации. «Такие системы работают без доступа к интернету и позволяют настраивать архитектуру под конкретные бизнес-процессы. Это особенно важно для финансового, оборонного и государственного секторов», – добавил он.
Эксперт также напомнил, что в условиях политики импортозамещения и курса на технологический суверенитет компаниям предписывается избегать зависимости от иностранных облачных провайдеров.