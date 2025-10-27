Годовая выручка от облачного потребления Yandex AI Studio превысит 1 млрд рублей

По его словам, рост интереса к генеративным моделям связан с тем, что с развитием нейросетей, внедрение ИИ-ассистентов и других решений на базе ИИ для бизнеса занимает гораздо меньше времени. Совокупное количество пользователей сервисов платформы Yandex AI Studio к сентябрю 2025 г. достигло 40 000 клиентов, из них половина – крупный бизнес, добавил он.