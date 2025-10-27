Годовая выручка от облачного потребления Yandex AI Studio превысит 1 млрд рублей
Годовая прогнозируемая выручка (ARR) от облачного потребления Yandex AI Studio превысила 1,2 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель «Яндекса».
По его словам, рост интереса к генеративным моделям связан с тем, что с развитием нейросетей, внедрение ИИ-ассистентов и других решений на базе ИИ для бизнеса занимает гораздо меньше времени. Совокупное количество пользователей сервисов платформы Yandex AI Studio к сентябрю 2025 г. достигло 40 000 клиентов, из них половина – крупный бизнес, добавил он.
«Мы активно инвестируем в развитие облачного ML-рынка в России: помимо самих нейросетей мы также предлагаем RAG-инструменты для поиска по интернету, документам и базам знаний, возможность быстрого создания текстовых и голосовых ИИ-агентов без написания кода и их быстрого подключения к сервисам партнеров по MCP-протоколу», – рассказал руководитель платформы Yandex AI Studio в Yandex B2B Tech Артур Самигуллин.
Совокупный рынок генеративного ИИ в 2025 г. может достичь 1,9 трлн руб., сообщала консалтинговая компания Smart Ranking в августе 2025 г. В 2024 г. совокупная выручка 150 крупнейших компаний отрасли от монетизации ИИ достигла почти 1,486 трлн руб.
Выручка сервисов ИИ Yandex Cloud в первом полугодии 2025 г. составила 1,02 млрд руб. Это больше, чем за весь 2024 г., когда ИИ-направление принесло 990 млн руб. В компании утверждают, что бизнес Yandex B2B Tech растет вдвое быстрее, чем российский рынок корпоративных IT-решений.