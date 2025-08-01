ИИ для Yandex Cloud за полгода заработал более 1 млрд рублей

Согласно отчету, общая выручка Yandex Cloud за январь – июнь 2025 г. достигла 12,8 млрд руб. (+46% год к году). Доля ИИ-сервисов выросла до 8%, тогда как в 2024 г. составляла 5%. Клиентами платформы является более 47 000 компаний, при этом 53% выручки обеспечивают крупные заказчики. Основные потребители сервисов – банки и финтех, розница и IT-компании, сообщила Yandex B2B Tech.