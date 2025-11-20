Яндекс запустил ИИ-помощника для работы с юридическими документами

Сервис учитывает законодательство, судебную практику и разъяснения Минтруда, а также иерархию источников права. Ответы сопровождаются ссылками на материалы системы «Гарант». Кроме того, помощник может работать с загружаемыми файлами пользователя – документами, PDF, изображениями и другими форматами. Например, можно показать ему макеты рекламных баннеров и попросить проверить их на предмет соответствия законодательству. Также можно спросить, может ли гендиректор работать на трех работах по совместительству? Он даст ответ со ссылками на материалы.