Яндекс запустил ИИ-помощника для работы с юридическими документами
Yandex B2B Tech запустила специализированного ИИ-помощника для юристов – «Нейроюриста». Сервис предназначен для работы с договорами, поиска и анализа правовой информации и подготовки справок.
По данным компании, помощника уже используют около 75% сотрудников юридического департамента «Яндекса». Внутренние замеры показали, что он ускоряет работу с договорами в полтора раза, а поиск и анализ информации – в три раза.
Сервис учитывает законодательство, судебную практику и разъяснения Минтруда, а также иерархию источников права. Ответы сопровождаются ссылками на материалы системы «Гарант». Кроме того, помощник может работать с загружаемыми файлами пользователя – документами, PDF, изображениями и другими форматами. Например, можно показать ему макеты рекламных баннеров и попросить проверить их на предмет соответствия законодательству. Также можно спросить, может ли гендиректор работать на трех работах по совместительству? Он даст ответ со ссылками на материалы.
В основе «Нейроюриста» – языковая модель Alice AI LLM, дополнительно обученная на юридических данных.
Для прикладных задач предусмотрены отдельные функции, в том числе анализ договоров, сравнение разных версий документов с выделением изменений и упрощение сложных юридических текстов.
В пилотном режиме сервис протестировали около 50 компаний. Они пришли к выводу, что сейчас он способен выполнять до 40% типовых задач юриста. С августа 2025 г. «Нейроюрист» выдал более 10 000 ответов, 86% из них получили положительную оценку пользователей. Базовый доступ предполагает до 20 запросов в месяц, далее требуется платная подписка.
По оценке источника «Ведомостей», рынок LegalTech в России сейчас оценивается в 20 млрд руб. Это отрасль бизнеса, специализирующаяся на информационно-технологическом обслуживании профессиональной юридической деятельности.
18 ноября глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что развитие ИИ уже приводит к вытеснению части юристов с рынка. По его данным, в этой сфере наблюдается явное перепроизводство.