Франция снова вошла в топ-5 поставщиков игристого вина в Россию

В сегменте игристых вин в январе – сентябре 2025 г. доля продаж российских вин выросла на 5 п. п. до 72% за счет снижения доли недружественных государств, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР). 27% продаж в этом сегменте пришлось на три страны – Италию, Испанию и Францию. Доля остальных стран в продажах составляет 1%. Россия активно наращивает поставки вин из Чили, ЮАР, но они не замещают поставки игристых вин из недружественных стран, заявили в ассоциации.