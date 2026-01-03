Франция снова вошла в топ-5 поставщиков игристого вина в Россию
Франция за последний год нарастила поставки игристого вина в Россию и впервые с 2022 г. вернулась в пятерку главных поставщиков этого напитка в РФ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на открытую информацию и данные платформы ООН Comtrade.
По итогам января – сентября 2025 г. больше остальных стран игристого вина поставила Италия. Страна экспортировала этой продукции на $93,6 млн, поставки снизились на 7%. В тройке лидеров расположились Латвия ($61 млн) и Польша ($9,6 млн).
Франция заняла четвертое место, поставив России игристого на $8,2 млн. За год российский импорт из этой страны вырос в 8,2 раза. Замыкает топ-5 поставщиков Армения, чей экспорт вырос почти в два раза до $4,2 млн, пишет «РИА Новости». Москва также покупала алкогольный напиток у Испании, Литвы, Португалии, Грузии и Германии.
В сегменте игристых вин в январе – сентябре 2025 г. доля продаж российских вин выросла на 5 п. п. до 72% за счет снижения доли недружественных государств, писали «Ведомости» со ссылкой на данные Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР). 27% продаж в этом сегменте пришлось на три страны – Италию, Испанию и Францию. Доля остальных стран в продажах составляет 1%. Россия активно наращивает поставки вин из Чили, ЮАР, но они не замещают поставки игристых вин из недружественных стран, заявили в ассоциации.