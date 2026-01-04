Газета
Россия обеспечила 17% мирового импорта мандаринов в 2025 году

Россия стала крупнейшим импортером мандаринов в мире, обеспечив шестую часть глобальных поставок. Об этом свидетельствуют подсчеты «РИА Новости» на основе данных платформы ООН Comtrade и открытых источников.

По итогам января–сентября 2025 г. Россия ввезла около 486 800 т мандаринов, что составляет 17% от общего мирового объема импорта этих цитрусовых, оцененного примерно в 2,7 млн т.

Второе место по физическим объемам импорта заняли США, закупившие 207 300 т (7,7%). В пятерку крупнейших импортеров также вошли Великобритания (204 000 т), Франция (203 800 т) и Германия (165 900 т).

При этом в стоимостном выражении лидером оказалась Франция, импортировавшая мандарины на сумму $337,5 млн. Далее следуют Великобритания ($316,1 млн), США ($308,1 млн), Россия (около $296,4 млн) и Германия ($280,9 млн). В десятку крупнейших импортеров по стоимости также вошли Индонезия, Канада, Нидерланды, Польша и Филиппины.

21 декабря 2025 г. стало известно, что импорт мандаринов из Китая в Россию с января по ноябрь 2025 г. увеличился до рекордных $78,1 млн. Рост по сравнению с прошлым годом составил 16%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.

