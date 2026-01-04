Россия обеспечила 17% мирового импорта мандаринов в 2025 году

21 декабря 2025 г. стало известно, что импорт мандаринов из Китая в Россию с января по ноябрь 2025 г. увеличился до рекордных $78,1 млн. Рост по сравнению с прошлым годом составил 16%, что стало самым высоким показателем за последнее десятилетие.