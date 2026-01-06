Роснедра: запасы золота и серебра в России растут быстрее их добычи
Россия воспроизводит запасы драгоценных металлов темпами, опережающими добычу. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на руководителя Роснедр Олега Казанова.
По его словам, прирост запасов золота составил 542 т, в то время как добыча в 2024 г. – 477,6 т. По серебру показатель еще выше: запасы прирастили на 4400 т при добыче в 2400 т.
«Мы восстанавливаем сырьевую базу опережающими темпами», – заключил Казанов. Ранее в Государственной комиссии по запасам сообщали, что прирост запасов золота по итогам 2024 г. составил почти 900 т, а серебра – 2800 т.
В октябре 2025 г. Bloomberg писал, что с начала года стоимость серебра на лондонской бирже увеличилась на 70%, тогда как золото подорожало только на 55%. Оба драгметалла пользуются повышенным спросом со стороны инвесторов, которые выбирают инвестировать в них в периоды экономической нестабильности и ослабления валюты. При этом серебро в отличие от золота имеет широкое практическое применение. Драгметалл используют в медицинских приборах, электромобилях, аккумуляторах и солнечных батареях. Кроме того, серебро дешевле золота, что делает его более доступным для розничных инвесторов.