Роснедра: запасы золота и серебра в России растут быстрее их добычи

В октябре 2025 г. Bloomberg писал, что с начала года стоимость серебра на лондонской бирже увеличилась на 70%, тогда как золото подорожало только на 55%. Оба драгметалла пользуются повышенным спросом со стороны инвесторов, которые выбирают инвестировать в них в периоды экономической нестабильности и ослабления валюты. При этом серебро в отличие от золота имеет широкое практическое применение. Драгметалл используют в медицинских приборах, электромобилях, аккумуляторах и солнечных батареях. Кроме того, серебро дешевле золота, что делает его более доступным для розничных инвесторов.