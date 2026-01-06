ГОСТ на шаурму может появиться в конце 2026 года
ГОСТ на шаурму, который должен быть качественным и применяться отраслью, планируют утвердить в конце 2026 г., сообщил ТАСС руководитель Роскачества Максим Протасов.
«Для нас критически важно, чтобы документ был качественным и реально применялся отраслью общественного питания и пищевой индустрией в будущем. Ориентировочный срок его утверждения сместился на конец 2026 г.», – сказал он.
По словам Протасова, вступление стандарта в силу поможет создать в отрасли «четкие и прозрачные правила игры». Он добавил, что потребители смогут быть уверены в товарах, которых покупают. Протасов подчеркнул, что сейчас эксперты завершают работу над первой редакцией ГОСТа. Они обрабатывают рекомендации, которые поступили в ходе публичного обсуждения документа.
Как рассказал глава Роскачества, ГОСТ определит термины «шаурма», «шаверма», «донер» и «кебаб». Кроме того, в нем будут указаны требования к продукции, которая готовится при потребителе, а также к упакованным блюдам, продающимся в торговых сетях.
В июне издание Gazeta.ru сообщало, что в среднем стоимость шаурмы в российских заведениях общественного питания увеличилась с 269 до 374 руб. за год, рост составил 39%. Такая динамика коснулась классического варианта шаурмы, в который входят курица, овощи и соус в лаваше.