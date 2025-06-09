Шаурма в России подорожала на 40% за год

В рамках исследования были изучены все форматы заведений: небольшие уличные точки, кафе, рестораны и т. д. Цена увеличилась на классический вариант шаурмы, в который входят курица, овощи и соус в лаваше. По данным аналитиков, рост в 105 руб. стал самым значительным за последние три года.