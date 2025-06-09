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Шаурма в России подорожала на 40% за год

Ведомости

Средняя стоимость шаурмы в российских заведениях общественного питания увеличилась с 269 до 374 руб. за год, сообщило издание Gazeta.ru со ссылкой на данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto. Рост составил 39%.

В рамках исследования были изучены все форматы заведений: небольшие уличные точки, кафе, рестораны и т. д. Цена увеличилась на классический вариант шаурмы, в который входят курица, овощи и соус в лаваше. По данным аналитиков, рост в 105 руб. стал самым значительным за последние три года.

Среди главных причин удорожания товара эксперты выделили рост цен на ингредиенты (это не касается курицы), обеспечение логистики, аренду, а также индексацию зарплат в сфере гостеприимства и общественного питания. При этом спрос на шаурму продолжает расти: за год продажи увеличились на 28%, а количество торговых точек – на 38%.

4 июня аналитический центр «Чек индекс» сообщал о повышении средней цены на мороженое на 14% в мае. Показатель достиг 104 руб., а в сфере онлайн-покупок – 331 руб. При этом продажи офлайн выросли на 3% по количеству, в денежном выражении – на 17%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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