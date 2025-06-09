Шаурма в России подорожала на 40% за год
Средняя стоимость шаурмы в российских заведениях общественного питания увеличилась с 269 до 374 руб. за год, сообщило издание Gazeta.ru со ссылкой на данные платформы автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto. Рост составил 39%.
В рамках исследования были изучены все форматы заведений: небольшие уличные точки, кафе, рестораны и т. д. Цена увеличилась на классический вариант шаурмы, в который входят курица, овощи и соус в лаваше. По данным аналитиков, рост в 105 руб. стал самым значительным за последние три года.
Среди главных причин удорожания товара эксперты выделили рост цен на ингредиенты (это не касается курицы), обеспечение логистики, аренду, а также индексацию зарплат в сфере гостеприимства и общественного питания. При этом спрос на шаурму продолжает расти: за год продажи увеличились на 28%, а количество торговых точек – на 38%.
4 июня аналитический центр «Чек индекс» сообщал о повышении средней цены на мороженое на 14% в мае. Показатель достиг 104 руб., а в сфере онлайн-покупок – 331 руб. При этом продажи офлайн выросли на 3% по количеству, в денежном выражении – на 17%.