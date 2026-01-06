Роспотребнадзор приостановил ввоз детского питания Nestle в Россию

Токсин может привести к рвоте или диарее. В Россию запретили поставку сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, NestogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15 апреля 2025 г. по 27 ноября 2025 г.