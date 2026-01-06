Роспотребнадзор приостановил ввоз детского питания Nestle в Россию
Роспотребнадзор приостановил ввоз на территорию России части детских сухих смесей компании Nestle. Об этом сообщается на сайте ведомства. Поставки прекращены из-за содержания в смесях токсина цереулида, обнаруженного в сырье внешнего поставщика.
Токсин может привести к рвоте или диарее. В Россию запретили поставку сухих быстрорастворимых молочных, кисломолочных и безлактозных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного диетического питания с товарными знаками Nan 1 Optipro, Nan 2 Optipro, Nan Supreme, Nan Experpro, Nan безлактозный, PreNan, NestogenКомфорт, Алфаре Амино с датами производства с 15 апреля 2025 г. по 27 ноября 2025 г.
ООО «Нестле Россия» 6 января сообщила о добровольном отзыве ограниченного количества детского питания в России. Решение было принято в качестве меры предосторожности. В компании отметили, что токсин цереулид содержится в продукции в минимальных количествах. В России отсутствуют нормативы по допустимому уровню этого ингредиента в пищевой продукции.