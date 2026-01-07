Газета
Алиханов рассказал о блокировке 2,6 млрд опасных продуктов на кассах

Свыше 2,6 млрд продуктов, признанных потенциально опасными, заблокировали в России для продажи на кассах с помощью «разрешительного режима». Об этом сообщил «РИА Новости» глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Благодаря внедрению "разрешительного режима" на кассах было заблокировано уже более 2,6 млрд потенциально опасных продуктов, которые продавались с нарушениями», – отметил министр.

По его словам, в 122 раза снизились в стране продажи просроченной молочной продукции.

В октябре 2025 г. гендиректор оператора маркировки «Честный знак», Центра развития перспективных технологий Андрей Кириллов сообщал, что система цифрового контроля с вероятностью почти 100% выявляет нелегальные, просроченные или изъятые из оборота лекарства с помощью индикаторов риска. Он рассказал, что с 1 сентября данные о нарушениях в аптеках автоматически направляются в Росздравнадзор, а разрешительный режим на кассах теперь работает без интернета.

