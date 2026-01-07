Алиханов рассказал о блокировке 2,6 млрд опасных продуктов на кассах

В октябре 2025 г. гендиректор оператора маркировки «Честный знак», Центра развития перспективных технологий Андрей Кириллов сообщал, что система цифрового контроля с вероятностью почти 100% выявляет нелегальные, просроченные или изъятые из оборота лекарства с помощью индикаторов риска. Он рассказал, что с 1 сентября данные о нарушениях в аптеках автоматически направляются в Росздравнадзор, а разрешительный режим на кассах теперь работает без интернета.