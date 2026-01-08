В Ространснадзоре назвали причину возвращения самолета Utair в Дубай
«В ходе полета экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки № 2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета», – говорится в сообщении Ространснадзора в Telegram-канале.
Известно, что самолет временно отстранен от полетов для проведения обследования, ожидается прибытие резервного борта. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.
До этого в авиакомпании Utair поясняли, что решение о возврате было принято по техническим причинам в интересах безопасности. Самолет кружил, вырабатывая топливо до разрешенной посадочной массы, после чего благополучно приземлился в 18:37 по местному времени (17:37 по мск). В авиакомпании отмечали, что с пассажирами и членами экипажа все в порядке.