В Ространснадзоре назвали причину возвращения самолета Utair в Дубай

До этого в авиакомпании Utair поясняли, что решение о возврате было принято по техническим причинам в интересах безопасности. Самолет кружил, вырабатывая топливо до разрешенной посадочной массы, после чего благополучно приземлился в 18:37 по местному времени (17:37 по мск). В авиакомпании отмечали, что с пассажирами и членами экипажа все в порядке.