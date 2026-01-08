Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Ространснадзоре назвали причину возвращения самолета Utair в Дубай

Ведомости

Самолет Utair, выполнявший рейс Дубай – Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за вибрации силовой установки. Об этом сообщил Ространснадзор, начавший контрольные мероприятия по факту инцидента.

«В ходе полета экипаж зафиксировал вибрацию силовой установки № 2, в связи с чем было принято решение о возврате воздушного судна в аэропорт вылета», – говорится в сообщении Ространснадзора в Telegram-канале.

Известно, что самолет временно отстранен от полетов для проведения обследования, ожидается прибытие резервного борта. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура.

До этого в авиакомпании Utair поясняли, что решение о возврате было принято по техническим причинам в интересах безопасности. Самолет кружил, вырабатывая топливо до разрешенной посадочной массы, после чего благополучно приземлился в 18:37 по местному времени (17:37 по мск). В авиакомпании отмечали, что с пассажирами и членами экипажа все в порядке.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её