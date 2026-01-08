Газета
Летевший из Дубая в Москву самолет UTair вернулся в аэропорт вылета

Ведомости

Самолет авиакомпании Utair, выполняющий рейс Дубай – Москва, готовится к посадке в аэропорту вылета в штатном режиме. Угрозы безопасности полета нет, сообщили в авиакомпании.

До этого в СМИ появились данные о том, что борт подал сигнал бедствия, означающий аварийную ситуацию. В Utair пояснили, что в ходе полета экипаж, руководствуясь стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, принял решение вернуться в аэропорт вылета по техническим причинам.

В авиакомпании отметили, что выработка топлива до разрешенной посадочной массы является штатной и регламентированной процедурой и применяется при отсутствии необходимости срочной посадки. «Посадка воздушного судна ожидается в штатном режиме под контролем наземных служб аэропорта», – сообщили в Utair.

25 декабря сообщалось, что самолет, летевший из Китая в Москву, экстренно приземлился в Казани из-за плохого самочувствия пассажира.

