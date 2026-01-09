Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию
Правительство продлило до конца 2026 г. упрощенный ввоз в Россию ряда электронных устройств. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Решение позволит не допустить дефицита электронных устройств на внутреннем рынке на фоне санкций. Упрощенный порядок затронет процедуры получения нотификации на указанную технику. Это документ, который требуется для электронных устройств, поддерживающих криптографические возможности или шифрование. К ним относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и рации.
Ранее для получения нотификации производитель должен был обратиться в Центр по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ России. Кабмин разрешает оформить документ через отраслевые ассоциации, которые определены постановлением.
Согласно упрощенному порядку, разрешается не предоставлять таможенной службе информацию о нотификации в отношении ввозимой в страну техники, если такие устройства являются комплектующими для промышленного производства оборудования в России.
Впервые постановление по упрощению импорта электронных устройств в Россию было подписано в мае 2022 г. Тогда же Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, в частности автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны, железнодорожные локомотивы, трамваи, живые деревья и др.