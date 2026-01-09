Правительство продлило упрощенный порядок ввоза электроники в Россию

Впервые постановление по упрощению импорта электронных устройств в Россию было подписано в мае 2022 г. Тогда же Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, в частности автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны, железнодорожные локомотивы, трамваи, живые деревья и др.