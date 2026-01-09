Газета
Минпромторг ожидает снижения объемов параллельного импорта в 2026 году

Первоначальный прогноз Минпромторга по объему параллельного импорта в $25 млрд по итогам 2025 г. больше не актуален – поставки устойчиво снижаются. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Антон Алиханов. По его оценкам, этот процесс продолжится и в 2026 г.

«Первоначальный прогноз в $25 млрд в 2025 г. уже не выглядит актуальным. Данные ФТС России свидетельствуют о наличии устойчивой тенденции к значительному снижению объемов параллельного импорта», – сказал он.

За январь – ноябрь 2025 г. объем такого импорта составил $20,9 млрд, что на 45% ниже, чем за аналогичный период 2024 г. ($37,9 млрд). В среднем ежемесячный объем снизился до $2 млрд против $4 млрд на старте механизма.

По словам Алиханова, ведомство прогнозирует дальнейшее сокращение параллельного импорта и в 2026 г. Замещение будет идти за счет развития собственного производства и наращивания поставок из дружественных стран.

Перечень товаров для параллельного импорта регулярно корректируется. Сокращение по отдельным позициям происходит по мере появления альтернатив на рынке, включая бренды из дружественных стран, и восстановления официальных каналов поставок.

Параллельный импорт был разрешен в России в марте 2022 г. для ввоза оригинальных товаров без согласия правообладателей. С тех пор список разрешенных товаров неоднократно пересматривался.

