Минпромторг ожидает снижения объемов параллельного импорта в 2026 году

Первоначальный прогноз Минпромторга по объему параллельного импорта в $25 млрд по итогам 2025 г. больше не актуален – поставки устойчиво снижаются. Об этом в интервью ТАСС заявил глава ведомства Антон Алиханов. По его оценкам, этот процесс продолжится и в 2026 г.