Bruegel: РФ в 2025 году стала четвертым по объемам поставщиком газа в страны ЕС

Ведомости

В 2025 г. Россия заняла четвертое место по объемам поставок газа в страны Европейского союза. Это следует из данных европейского аналитического центра Bruegel.

Лидерами по экспорту газа в ЕС стали Норвегия, США и Алжир. Они поставили 97,1 млрд куб. м, 82,9 млрд куб. м и 38,6 млрд куб. м газа соответственно. Российские компании, по оценке аналитиков, экспортировали в Европу около 37,99 млрд куб. м топлива.

Всего в 2025 г. страны ЕС импортировали 313,6 млрд куб. м газа, что на 5,3% превышает показатель 2024 г., следует из расчетов Bruegel.

8 января «Газпром» сообщал, что на фоне холодной погоды Европа устанавливает рекордные уровни отбора газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, 5 и 6 января были зафиксированы максимальные для этих дат суточные объемы отбора за всю историю наблюдений. В компании связывали это прежде всего с похолоданием в регионе. Рекордные суточные отборы также отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. 6 января сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 60%.

