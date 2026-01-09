Bruegel: РФ в 2025 году стала четвертым по объемам поставщиком газа в страны ЕС

8 января «Газпром» сообщал, что на фоне холодной погоды Европа устанавливает рекордные уровни отбора газа из подземных хранилищ. По данным Gas Infrastructure Europe, 5 и 6 января были зафиксированы максимальные для этих дат суточные объемы отбора за всю историю наблюдений. В компании связывали это прежде всего с похолоданием в регионе. Рекордные суточные отборы также отмечались 24, 25, 26 и 31 декабря. 6 января сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 60%.