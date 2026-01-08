«Газпром»: Европа устанавливает максимумы отбора газа из подземных хранилищ

6 января сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 60%. По данным GIE, на эту дату в ПХГ оставалось 58,9 млрд куб. м газа. Это составляет 58,1% от совокупного объема, что на 11,8 млрд куб. м меньше, чем на эту дату годом раньше.