«Газпром»: Европа устанавливает максимумы отбора газа из подземных хранилищ
Европа вновь обновляет максимумы отбора газа из подземных хранилищ на фоне холодной погоды. Об этом сообщили в «Газпроме» со ссылкой на данные отраслевой статистики.
По информации Gas Infrastructure Europe, 5 и 6 января из европейских ПХГ были отобраны максимальные для этих дат суточные объемы газа за всю историю наблюдений. В компании связывают это прежде всего с похолоданием в регионе.
До этого рекордные суточные отборы фиксировались также 24, 25, 26 и 31 декабря.
6 января сообщалось, что запасы газа в европейских подземных хранилищах опустились ниже 60%. По данным GIE, на эту дату в ПХГ оставалось 58,9 млрд куб. м газа. Это составляет 58,1% от совокупного объема, что на 11,8 млрд куб. м меньше, чем на эту дату годом раньше.
2 сентября глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявлял, что европейские страны недооценивают масштаб проблемы с закачкой газа в подземные хранилища. Он тогда отмечал, что за пять месяцев закачки было восполнено только две трети объема.