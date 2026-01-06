Запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже отметки 60%

В Нидерландах запасы снизились до 46,1%, в Германии – до 54,1%, во Франции – до 55,7 %. С начала сезона отбора из европейских ПХГ изъято 23,6 млрд куб. м газа – около половины от объема, закачанного в хранилища перед зимой.