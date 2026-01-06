Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже отметки 60%

Ведомости

Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы упал ниже 60%. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

На 4  января показатель составил 59,9 %, что сопоставимо с уровнем третьей декады января 2025 г.

В Нидерландах запасы снизились до 46,1%, в Германии – до 54,1%, во Франции – до 55,7 %. С начала сезона отбора из европейских ПХГ изъято 23,6  млрд  куб. м газа – около половины от объема, закачанного в хранилища перед зимой.

2  сентября глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские страны недооценивают масштаб проблемы с закачкой газа в подземные хранилища. Он предупредил: некоторым государствам Европы будет трудно достичь целевого уровня заполненности ПХГ в 90%, что создает существенные риски дефицита газа при затяжных холодах.

С 25 апреля 2026 г. Евросоюз планирует прекратить импорт СПГ из России по краткосрочным контрактам из-за 19-го пакета антироссийских санкций. Поставки по долгосрочным контрактам должны прекратиться с 1 января 2027 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте