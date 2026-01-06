Запасы газа в европейских ПХГ опустились ниже отметки 60%
Уровень запасов газа в подземных хранилищах Европы упал ниже 60%. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).
На 4 января показатель составил 59,9 %, что сопоставимо с уровнем третьей декады января 2025 г.
В Нидерландах запасы снизились до 46,1%, в Германии – до 54,1%, во Франции – до 55,7 %. С начала сезона отбора из европейских ПХГ изъято 23,6 млрд куб. м газа – около половины от объема, закачанного в хранилища перед зимой.
2 сентября глава правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что европейские страны недооценивают масштаб проблемы с закачкой газа в подземные хранилища. Он предупредил: некоторым государствам Европы будет трудно достичь целевого уровня заполненности ПХГ в 90%, что создает существенные риски дефицита газа при затяжных холодах.
С 25 апреля 2026 г. Евросоюз планирует прекратить импорт СПГ из России по краткосрочным контрактам из-за 19-го пакета антироссийских санкций. Поставки по долгосрочным контрактам должны прекратиться с 1 января 2027 г.