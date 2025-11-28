«Газпром»: Европа продолжает рекордно отбирать газ из подземных хранилищ

24 ноября «Газпром» заявил, что 19, 20 и 21 ноября фиксировались максимальные суточные отборы газа из европейских ПХГ за все время наблюдений. В 2025 г. сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября, а ПХГ были заполнены на 83%. В Германии и Нидерландах, которые находятся на первом и третьем месте в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%. 21 ноября общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа стал ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.