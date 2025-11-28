«Газпром»: Европа продолжает рекордно отбирать газ из подземных хранилищ
Рекордные отборы, начавшиеся 19 ноября, продолжились с перерывом на выходные, когда потребление в Европе традиционно является самым низким за неделю. Такой стремительный темп истощает запасы газа в европейских ПХГ. К примеру, 26 ноября запасы в хранилищах Германии опустились до 68,5%. Пять дней назад они составляли 72%.
В целом объем активного газа в европейских хранилищах 26 ноября составил 78,1 млрд куб. м. Это на 10,6 млрд куб. м ниже уровня прошлого года. Разница сопоставима с объемом всех мощностей хранения во Франции, которая входит в первую пятерку стран Европы по этому показателю.
«Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей», – сказано в сообщении.
24 ноября «Газпром» заявил, что 19, 20 и 21 ноября фиксировались максимальные суточные отборы газа из европейских ПХГ за все время наблюдений. В 2025 г. сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября, а ПХГ были заполнены на 83%. В Германии и Нидерландах, которые находятся на первом и третьем месте в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%. 21 ноября общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа стал ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.
2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер указал, что в Европе не понимают масштаба существующей проблемы с закачкой газа в хранилища. Он предупредил, что ряду европейских стран будет сложно достичь целевого показателя заполненности ПХГ в 90%. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае продолжительных холодов.