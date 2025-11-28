Газета
Главная / Бизнес /

«Газпром»: Европа продолжает рекордно отбирать газ из подземных хранилищ

Ведомости

24, 25 и 26 ноября выявлены максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) за всю историю наблюдений. Об этом сообщил «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

Рекордные отборы, начавшиеся 19 ноября, продолжились с перерывом на выходные, когда потребление в Европе традиционно является самым низким за неделю. Такой стремительный темп истощает запасы газа в европейских ПХГ. К примеру, 26 ноября запасы в хранилищах Германии опустились до 68,5%. Пять дней назад они составляли 72%.

В целом объем активного газа в европейских хранилищах 26 ноября составил 78,1 млрд куб. м. Это на 10,6 млрд куб. м ниже уровня прошлого года. Разница сопоставима с объемом всех мощностей хранения во Франции, которая входит в первую пятерку стран Европы по этому показателю.

«Технологически сокращение запасов в хранилищах снижает их производительность. Учитывая, что холодные месяцы еще впереди, это может создать дополнительные риски для энергоснабжения потребителей», – сказано в сообщении.

24 ноября «Газпром» заявил, что 19, 20 и 21 ноября фиксировались максимальные суточные отборы газа из европейских ПХГ за все время наблюдений. В 2025 г. сезон отбора газа для европейских хранилищ начался 13 октября, а ПХГ были заполнены на 83%. В Германии и Нидерландах, которые находятся на первом и третьем месте в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%. 21 ноября общий уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа стал ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.

2 сентября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер указал, что в Европе не понимают масштаба существующей проблемы с закачкой газа в хранилища. Он предупредил, что ряду европейских стран будет сложно достичь целевого показателя заполненности ПХГ в 90%. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае продолжительных холодов.

