«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из подземных хранилищ Европы

Ведомости

19, 20 и 21 ноября фиксировались максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских подземных хранилищ газа (ПХГ) за все время наблюдений. Об этом сообщает «Газпром» со ссылкой на Gas Infrastructure Europe (GIE).

В 2025 г. сезон отбора газа для европейских хранилищ стартовал 13 октября, при этом ПХГ были заполнены только на 83%. В Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%. 21 ноября суммарный уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.

В «Газпроме» напомнили, что впереди будет несколько месяцев зимы. Там обратили внимание, что в случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут стать угрозой для надежного газоснабжения европейских потребителей.

Ввоз СПГ в Европу за 10 месяцев вырос на 30% и превысил импорт за 2024 год

Бизнес / ТЭК

В сентябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе не понимают масштаба существующей проблемы с закачкой газа в подземное хранилище. Он напомнил, что за пять месяцев закачки восполнено лишь две трети объема.

Миллер предупредил, что нескольким европейским странам будет сложно достичь целевого показателя заполненности подземных хранилищ газа в 90%. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.

