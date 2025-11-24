«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из подземных хранилищ Европы

В 2025 г. сезон отбора газа для европейских хранилищ стартовал 13 октября, при этом ПХГ были заполнены только на 83%. В Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%. 21 ноября суммарный уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.