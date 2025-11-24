«Газпром» сообщил о рекордном отборе газа из подземных хранилищ Европы
В 2025 г. сезон отбора газа для европейских хранилищ стартовал 13 октября, при этом ПХГ были заполнены только на 83%. В Германии и Нидерландах, которые занимают первое и третье место в Европе по мощностям хранения газа, – на 76% и 72%. 21 ноября суммарный уровень заполненности европейских подземных хранилищ газа опустился ниже 80%, что является одним из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет.
В «Газпроме» напомнили, что впереди будет несколько месяцев зимы. Там обратили внимание, что в случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут стать угрозой для надежного газоснабжения европейских потребителей.
В сентябре председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в Европе не понимают масштаба существующей проблемы с закачкой газа в подземное хранилище. Он напомнил, что за пять месяцев закачки восполнено лишь две трети объема.
Миллер предупредил, что нескольким европейским странам будет сложно достичь целевого показателя заполненности подземных хранилищ газа в 90%. Это создает серьезные риски дефицита газа в случае резких или продолжительных холодов.