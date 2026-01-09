Мантуров заявил о потерях иностранных поставщиков канатных дорог
Зарубежные поставщики канатных дорог после отказа от сотрудничества с Россией уже подсчитывают недополученные доходы. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
В ходе рабочей поездки в Тверскую область Мантуров посетил предприятие «Тверьканатдор», которое первым в России наладило разработку и производство канатных дорог по полному циклу и локализовало критические компоненты продукции.
По его словам, «Тверьканатдор» – это проект, который стартовал не так давно, но уже на 100% импортозаместил европейских поставщиков.
«Думаю, что они уже сами об этом жалеют и подсчитывают свои недополученные доходы. А мы получили дополнительные компетенции», – сказал Мантуров.
По его словам, российские инженеры и конструкторы сделали не просто импортозамещенную версию, а учли наши климатические особенности и опыт эксплуатации других канатных дорог.
25 декабря Мантуров в интервью «Ведомостям» также заявлял, что Россия станет «уникальной страной, где для самолетов выпускаются все элементы». Он уточнял, что в Жуковском сертификационные испытания проходят два импортозамещенных самолета МС-21. По словам Мантурова, на МС-21 были импортозамещены пять ключевых систем, которые до этого в России не разрабатывались. Речь идет о системе перемещения механизации крыла, системе электроснабжения с цифровым управлением, системе предупреждения внешних угроз, системе управления тормозами колес и системе кондиционирования воздуха. Он отмечал, что отдельные системы до этого серийно выпускались лишь одним производителем в мире.