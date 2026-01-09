Мантуров заявил о потерях иностранных поставщиков канатных дорог

25 декабря Мантуров в интервью «Ведомостям» также заявлял, что Россия станет «уникальной страной, где для самолетов выпускаются все элементы». Он уточнял, что в Жуковском сертификационные испытания проходят два импортозамещенных самолета МС-21. По словам Мантурова, на МС-21 были импортозамещены пять ключевых систем, которые до этого в России не разрабатывались. Речь идет о системе перемещения механизации крыла, системе электроснабжения с цифровым управлением, системе предупреждения внешних угроз, системе управления тормозами колес и системе кондиционирования воздуха. Он отмечал, что отдельные системы до этого серийно выпускались лишь одним производителем в мире.