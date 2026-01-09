В московских аэропортах на фоне снегопада отменено 28 рейсов

Согласно информации Ространснадзора, в аэропорту «Домодедово» отменили четыре рейса, задержали более чем на два часа 12, уходов на запасные аэродромы не было. Во «Внуково» отменили 24 рейса, задержали 26, уходов на запасные аэродромы также не зафиксировано. В «Шереметьево» отмененных рейсов нет, задержаны 18, два борта ушли на запасные аэродромы. В аэропорту «Жуковский» отмен не было, один рейс задержали более чем на два часа.