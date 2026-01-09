В московских аэропортах на фоне снегопада отменено 28 рейсов
В московских аэропортах на фоне снегопада отменили 28 рейсов, еще 57 задержали. Об этом сообщил Ространснадзор.
По данным ведомства, массовых скоплений пассажиров в терминалах нет. Авиакомпании и аэропорты предоставляют питание и размещение при длительных задержках.
Согласно информации Ространснадзора, в аэропорту «Домодедово» отменили четыре рейса, задержали более чем на два часа 12, уходов на запасные аэродромы не было. Во «Внуково» отменили 24 рейса, задержали 26, уходов на запасные аэродромы также не зафиксировано. В «Шереметьево» отмененных рейсов нет, задержаны 18, два борта ушли на запасные аэродромы. В аэропорту «Жуковский» отмен не было, один рейс задержали более чем на два часа.
До этого Росавиация заявляла, что подсчеты задержек рейсов на основе данных онлайн-табло, которые публикуют некоторые СМИ, вводят пассажиров в заблуждение. В ведомстве поясняли, что задержки, отмены и переносы рейсов возможны по разным причинам, в том числе из-за усиленной обработки воздушных судов и взлетно-посадочных полос для обеспечения безопасности полетов, а также из-за объединения рейсов.
В Росавиации также отмечали, что аэропорты Московского региона на протяжении двух суток обеспечивают устойчивое и бесперебойное обслуживание рейсов и пассажиров в условиях аномального снегопада.