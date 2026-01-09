Росавиация: подсчеты СМИ по задержкам рейсов искажают картину

До этого сообщалось, что в аэропортах Московского региона из-за снегопада были задержаны 48 рейсов, еще 14 отменили. Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» днем 9 января продолжали принимать и отправлять воздушные суда. По данным на 13:00 мск, с начала суток они суммарно обслужили 492 рейса на прилет и вылет.