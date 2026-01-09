Росавиация: подсчеты СМИ по задержкам рейсов искажают картину
Подсчеты задержек рейсов на основе данных онлайн-табло аэропортов, которые публикуют некоторые СМИ, вводят пассажиров в заблуждение. Об этом заявили в Росавиации.
В ведомстве пояснили, что задержки, отмены и переносы рейсов возможны по разным причинам. В их числе усиленная обработка воздушных судов и взлетно-посадочных полос для обеспечения безопасности полетов, объединение рейсов и другие факторы.
«Заниматься их сложением или вычитанием, применять прочие инструменты арифметики совершенно некорректно и не применимо для оценки оперативной обстановки в аэропортах», – говорится в сообщении.
Также в Росавиации отметили, что аэропорты Московского региона на протяжении двух суток обеспечивают устойчивое и бесперебойное обслуживание рейсов и пассажиров в условиях аномального снегопада.
До этого сообщалось, что в аэропортах Московского региона из-за снегопада были задержаны 48 рейсов, еще 14 отменили. Аэропорты «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» днем 9 января продолжали принимать и отправлять воздушные суда. По данным на 13:00 мск, с начала суток они суммарно обслужили 492 рейса на прилет и вылет.