В московских аэропортах из-за снегопада задержали 48 рейсов

По данным на 13:00 мск, с начала суток воздушные гавани суммарно обслужили 492 рейса на прилет и вылет. За последние четыре часа было выполнено 260 рейсов, за период с 12:00 до 13:00 мск – 97. Уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано.