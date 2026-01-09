Газета
Главная / Общество /

В московских аэропортах из-за снегопада задержали 48 рейсов

Ведомости

В аэропортах Московского региона на фоне снегопада задержали 48 рейсов, еще 14 отменили. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, аэропорты столичного региона – «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» и «Жуковский» – днем 9 января продолжают принимать и отправлять воздушные суда, несмотря на аномальный снегопад.

По данным на 13:00 мск, с начала суток воздушные гавани суммарно обслужили 492 рейса на прилет и вылет. За последние четыре часа было выполнено 260 рейсов, за период с 12:00 до 13:00 мск – 97. Уходов самолетов на запасные аэродромы не зафиксировано.

9 января сообщалось, что ночью на Москву и Подмосковье обрушился сильный снегопад. По данным центра погоды «Фобос», за сутки в столице выпало 10–13 мм осадков. Это составляет 20–25% от январской нормы. Самые интенсивные снегопады прошли на юге и юго-востоке Подмосковья. В Кашире выпало 26 мм осадков, или 65% месячной нормы, в Черустях и Коломне – 21 мм.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что к вечеру 9 января высота сугробов в Москве может достичь 65 см, что станет абсолютным рекордом для января за всю историю наблюдений. Прежний максимум составлял 57 см.

