«Аэрофлот», «Победа» и «Россия» изменят расписание на фоне ограничений в Москве
Авиакомпании «Аэрофлот», «Победа» и «Россия» корректируют расписание на фоне ограничений в столичном аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщили представительства авиаперевозчиков.
«В связи с ограничениями на прием рейсов в аэропорту "Шереметьево" 10 января “Аэрофлот” вынужденно корректирует расписание полетов в течение сегодняшнего дня, в том числе путем отмены некоторых рейсов», – говорится в сообщении.
Уточняется, что ряд рейсов в Москве будут направлены на запасные аэродромы. В «Аэрофлоте» призвали в случае отмены рейса не приезжать в аэропорт. За статусом рейса можно следить на онлайн-табло.
В случае отмены рейса пассажиры могут оформить вынужденный возврат стоимости билетов или переоформить билеты на рейсы, выполняемые в ближайшие 10 дней от даты отмененного вылета, следует из сообщения «Аэрофлота». Возврат можно оформить через онлайн-заявку.
Утром 10 января «Шереметьево» ограничил прием самолетов до 10:00 мск. Мера вызвана погодными явлениями в московском регионе. Аэропорт закрыли с 5:00 мск.
Накануне в Москве прошел сильнейших снегопад, обновивший суточный рекорд по количеству выпавших осадков. Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус говорил, что за сутки в столице, по данным базовой метеостанции города на ВДНХ, выпало 22 мм осадков – это на 9,1 мм выше прежнего достижения, продержавшегося ровно полвека.