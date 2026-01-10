Глава ExxonMobil заявил Трампу о «непригодности» Венесуэлы для инвестиций
Венесуэла остается «непривлекательной для инвестиций». Об этом заявил генеральный директор американской нефтяной компании ExxonMobil Даррен Вудс.
«Если мы посмотрим на существующие сегодня в Венесуэле правовые и коммерческие структуры и механизмы, то поймем, что инвестировать туда сегодня невозможно», – сказал он (цитата по Financial Times).
Вудс заявил об этом на встрече президента США Дональда Трампа с руководителями американских энергетических компаний. По его словам, следует внести существенные изменения, в том числе в правовую систему, обеспечить надежную защиту инвестиций и внести изменения в законодательство Венесуэлы в отношении углеводородов.
3 января Вашингтон провел операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес. 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в предполагаемом наркотерроризме.
Reuters писал 10 января, что нефтяные компании ведут поиск танкеров для перевалки нефти с судов и изношенных портов Венесуэлы. По данным агентства, за госконтракты США на экспорт нефти из Венесуэлы конкурируют компании Chevron, Vitol и Trafigura.