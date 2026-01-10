Reuters: нефтяные компании «спешно» ищут суда для перевалки нефти из Венесуэлы

Трамп не скрывал, что операция проводилась в том числе из-за энергоресурсов. Он говорил, что американские компании после смены власти в Венесуэле займутся добычей нефти в стране и будут продавать ее другим государствам в больших объемах. 6 января Трамп заявил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев.