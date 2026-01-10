Газета
Reuters: нефтяные компании «спешно» ищут суда для перевалки нефти из Венесуэлы

Нефтяные компании ведут поиск танкеров для перевалки нефти с судов и изношенных портов Венесуэлы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, знакомых с ходом операций.

За госконтракты США на экспорт нефти из Венесуэлы конкурируют компании Chevron, Vitol и Trafigura, следует из материала. Президент США Дональд Трамп объявил, что Каракас готов передать Соединенным Штатам до 50 млн барр. нефти, находящейся под санкциями.

Reuters отметил, что Венесуэла столкнулась с блокадой со стороны США и хранит нефть в танкерах, почти полностью заполнив наземные резервуары. Суда, перевозящие нефть, старые, плохо обслуживаются и находятся под санкциями. Собеседники агентства уточнили, что другие суда не могут контактировать с подсанкционными судами из-за требований ответственности и страхования, даже если США выдадут лицензии.

Нефтяники предупредили Трампа об угрозе нефти из Венесуэлы для добычи в США

Политика / Международные новости

3 января Вашингтон провел операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.

Трамп не скрывал, что операция проводилась в том числе из-за энергоресурсов. Он говорил, что американские компании после смены власти в Венесуэле займутся добычей нефти в стране и будут продавать ее другим государствам в больших объемах. 6 января Трамп заявил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев.

