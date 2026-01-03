Трамп: США будут продавать большие объемы венесуэльской нефти другим странам

Трамп добавил, что объемы продаж, вероятно, будут значительными: «Вероятно, в гораздо больших объемах, потому что они не могли добывать много из-за очень плохой инфраструктуры. Так что мы будем продавать большие объемы нефти другим странам. Многие из них используют ее уже сейчас. Но, я бы сказал, появится еще больше [покупателей]».