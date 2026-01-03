Газета
Политика

Трамп: США будут продавать большие объемы венесуэльской нефти другим странам

Ведомости

Американские компании после смены власти в Венесуэле займутся добычей нефти в стране и будут продавать ее другим государствам в больших объемах. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

«Что касается других стран, которые хотят нефть, мы в нефтяном бизнесе. Мы будем ее продавать. Мы не собираемся отказываться. Другими словами, мы будем продавать нефть», – сказал он (цитата по Sky News).

Трамп добавил, что объемы продаж, вероятно, будут значительными: «Вероятно, в гораздо больших объемах, потому что они не могли добывать много из-за очень плохой инфраструктуры. Так что мы будем продавать большие объемы нефти другим странам. Многие из них используют ее уже сейчас. Но, я бы сказал, появится еще больше [покупателей]».

Главные заявления Трампа об операции в Венесуэле

Политика / Международные новости

Ранее Трамп заявлял, что американские нефтяные компании начнут работать в стране и помогут сделать Венесуэлу богатой.

Утром 3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон на фоне ударов захватил и вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. Генеральный прокурор США Пэм Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

Российский МИД призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.

