Нефтяники предупредили Трампа об угрозе нефти из Венесуэлы для добычи в США
Руководители независимых буровых компаний предупреждают президента США Дональда Трампа, что его планы по захвату нефтяного сектора Венесуэлы и снижению цен на нефть поставят американскую добычу под угрозу. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.
Издание напомнило, что Трамп проведет встречу с представителями крупных американских нефтяных компаний 9 января. Руководители буровых компаний, которые не вошли в список участников, возмущены планом президента наводнить США венесуэльской нефтью.
«Для меня сигнал от администрации таков: мы скорее потратим наши американские деньги на поддержку венесуэльского нефтяного бизнеса, чем на поддержку нашего нынешнего независимого бизнеса», – заявил исполнительный директор техасской нефтедобывающей компании Latigo Petroleum Кирк Эдвардс.
3 января США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские силы захватили президента страны Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке по многочисленным обвинениям, в том числе в наркотерроризме.
6 января Трамп заявил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев. По его словам, для этого нужны огромные инвестиции, которые компании готовы осуществить с последующей компенсацией от правительства или за счет будущих доходов.
Axios со ссылкой на источники в Белом доме писало, что приоритетом для Вашингтона являются поставки нефти, а не проведение выборов в Венесуэле.