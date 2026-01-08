WSJ: США намерены снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель

8 января Трамп заявил, что контроль США над Венесуэлой может сохраниться на длительный срок – значительно дольше одного года. В интервью The New York Times он не стал называть конкретные сроки американского присутствия и политического руководства в стране. Его спросили, идет ли речь о месяцах или о годе. На что американский лидер отметил: «Я бы сказал, гораздо дольше».