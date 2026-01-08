WSJ: США намерены снизить мировые цены на нефть до $50 за баррель
Администрация президента США Дональда Трампа разрабатывает план по установлению долгосрочного контроля над венесуэльской нефтью, чтобы добиться снижения мировых цен на этот ресурс. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, Трамп и его советники планируют масштабную инициативу по доминированию над нефтяной промышленностью Венесуэлы на годы вперед. «Президент США сообщил советникам, что, по его мнению, его усилия могут помочь снизить цены на нефть до желаемого им уровня $50 за баррель», – говорится в публикации.
По данным источников издания, план предполагает установление определенного контроля над государственной нефтяной компанией Венесуэлы PDVSA, в том числе через участие в покупке и продаже основной части добываемой нефти.
3 января США провели операцию на территории Венесуэлы, в ходе которой американские военные захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. 5 января они предстали перед федеральным судом в Нью-Йорке, где им предъявили обвинения, в том числе в наркотерроризме.
8 января Трамп заявил, что контроль США над Венесуэлой может сохраниться на длительный срок – значительно дольше одного года. В интервью The New York Times он не стал называть конкретные сроки американского присутствия и политического руководства в стране. Его спросили, идет ли речь о месяцах или о годе. На что американский лидер отметил: «Я бы сказал, гораздо дольше».