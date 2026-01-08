Трамп допустил, что контроль США над Венесуэлой может продлиться более года
Президент США Дональд Трамп заявил, что контроль Соединенных Штатов над Венесуэлой может сохраниться на длительный срок – значительно дольше одного года. Об этом он рассказал в интервью The New York Times.
Отвечая на вопрос о сроках американского присутствия и политического руководства в Венесуэле, Трамп не стал называть конкретных дат. На уточнение, идет ли речь о нескольких месяцах или годе, он ответил: «Я бы сказал, гораздо дольше».
По словам президента, США намерены управлять добычей венесуэльской нефти и использовать ее для снижения мировых цен на энергоресурсы. При этом часть доходов, как утверждает Трамп, будет направляться самой Венесуэле. Он подчеркнул, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников президента Николаса Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».
Трамп также уклонился от ответов о сроках возможных выборов в Венесуэле и не стал прямо говорить, готов ли он применить военную силу в случае сопротивления со стороны властей страны. При этом отметил, что поддерживает постоянный контакт с нынешней администрацией в Каракасе через госсекретаря Марко Рубио.
В интервью глава Белого дома добавил, что в будущем не исключает визита в Венесуэлу, выразив уверенность, что со временем ситуация в стране «станет безопасной».
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. В результате операции американские военные захватили и вывезли из страны президента Мадуро и его супругу. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке, их обвинили в том числе в наркотерроризме.