Делси Родригес: Венесуэла не находится в состоянии войны
Венесуэла остается мирным государством, несмотря на давление и агрессию извне. Об этом заявила исполняющая обязанности президента страны Делси Родригес во время выступления во дворце Мирафлорес, передает VTV.
Она подчеркнула, что Венесуэла «не находится в состоянии войны» и никогда не отказывалась от диалога, а ухудшение отношений с рядом стран стало следствием их участия во враждебных действиях против Каракаса. «От сотрудничества с Венесуэлой отказались именно те, кто участвовал в агрессии против нашего государства. Это была не Венесуэла. Именно поэтому я говорю, что Венесуэла не находится в состоянии войны. Венесуэла – мирная страна, подвергшаяся агрессии со стороны ядерной державы», – сказала она.
По словам Родригес, экономические и торговые связи Венесуэлы с Соединенными Штатами и другими государствами не являются чем-то исключительным: значительная часть экспорта страны по-прежнему направляется на американский рынок. При этом правительство делает ставку на диверсификацию внешнеэкономических связей и развитие партнерств в разных регионах мира, считая такой подход правильным и необходимым.
Она также отметила, что государство поддерживает как государственный, так и частный сектор в продвижении венесуэльской продукции за рубеж. Родригес подчеркнула, что товары, произведенные в стране, несут не только коммерческую ценность, но и отражают идентичность и стойкость венесуэльского народа, который, по ее словам, «не сдался перед лицом экономической агрессии».
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. В результате операции американские военные захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке, их обвинили в том числе в наркотерроризме.