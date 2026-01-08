Делси Родригес: Венесуэла не находится в состоянии войны

Она подчеркнула, что Венесуэла «не находится в состоянии войны» и никогда не отказывалась от диалога, а ухудшение отношений с рядом стран стало следствием их участия во враждебных действиях против Каракаса. «От сотрудничества с Венесуэлой отказались именно те, кто участвовал в агрессии против нашего государства. Это была не Венесуэла. Именно поэтому я говорю, что Венесуэла не находится в состоянии войны. Венесуэла – мирная страна, подвергшаяся агрессии со стороны ядерной державы», – сказала она.