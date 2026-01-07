Axios: США интересуют поставки нефти из Венесуэлы, а не выборы
Приоритетом для США, которые провели военную операцию в Венесуэле, являются поставки нефти, а не проведение выборов в стране, сообщил Axios со ссылкой на источники в Белом доме.
«Выборы пройдут в правильное время, но главный приоритет – вернуть Венесуэлу из мертвых и восстановить страну», – сказал порталу один из собеседников. Еще один источник сказал, что Вашингтон интересует возвращение денежных средств в Венесуэлу от поставок энергоресурса.
Авторы материала также отметили, что администрация США считает возможным перестроение отношений с Венесуэлой. При этом источник Axios подчеркнул, что американскому лидеру Дональду Трампу для этого не стоит делать заявления, из которых следует, что он просто забирает из страны нефть.
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. В результате операции американские военные захватили и вывезли из страны президента Николаса Мадуро и его супругу. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке, их обвинили в том числе в наркотерроризме.
6 января Трамп говорил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев. Он добавил, что для этого потребуются огромные инвестиции, которые компании готовы осуществить с последующей компенсацией от правительства или за счет будущих доходов.