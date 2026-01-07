Axios: США интересуют поставки нефти из Венесуэлы, а не выборы

6 января Трамп говорил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев. Он добавил, что для этого потребуются огромные инвестиции, которые компании готовы осуществить с последующей компенсацией от правительства или за счет будущих доходов.