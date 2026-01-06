Трамп: нефтяные компании смогут восстановить добычу в Венесуэле за 18 месяцев

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев. По его словам, для этого потребуются огромные инвестиции, которые компании готовы осуществить с последующей компенсацией от правительства или за счет будущих доходов. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.