Трамп: нефтяные компании смогут восстановить добычу в Венесуэле за 18 месяцев
Президент США Дональд Трамп заявил, что американская нефтяная промышленность сможет восстановить и расширить работу в Венесуэле менее чем за 18 месяцев. По его словам, для этого потребуются огромные инвестиции, которые компании готовы осуществить с последующей компенсацией от правительства или за счет будущих доходов. Об этом американский лидер заявил в интервью NBC News.
Несмотря на оптимизм Трампа, нефтяные компании относятся к таким перспективам скептически из-за истории национализации активов, действующих санкций и политической нестабильности в стране, отмечает NBC. Трамп уверен, что доступ к запасам Венесуэлы поможет снизить мировые цены на нефть.
Администрация не информировала компании заранее о военной операции по задержанию президента Венесуэлы Николаса Мадуро, но они знали о таких планах. Exxon Mobil и ConocoPhillips ранее уже понесли многомиллиардные убытки из-за национализации своих активов в Венесуэле и выражают осторожность в отношении возвращения.
3 января США атаковали территорию Венесуэлы. Вашингтон в ходе ударов захватил и вывез из страны Мадуро и его жену. 5 января они предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. Им предъявлены многочисленные обвинения, в том числе в наркотерроризме.