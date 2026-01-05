Газета
«Я был схвачен в своем доме в Каракасе»

Как прошло первое заседание суда по делу Мадуро в Нью-Йорке
Филипп Иванов
REUTERS
REUTERS

Президент Венесуэлы Николас Мадуро и его жена Силия Флорес впервые предстали перед Федеральным судом в Нью-Йорке. В ходе начального слушания Мадуро через переводчика заявил о своей невиновности.

«Я невиновен, я невиновен», – сказал он, добавив, что является «порядочным человеком». Как передает CNN, отвечая на стандартный вопрос судьи для подтверждения личности, Мадуро заявил: «Я президент Венесуэлы». И добавил: «Я был схвачен в моем доме в Каракасе, Венесуэла». Это заявление, по мнению CNN, предвещает один из главных аргументов защиты: что его задержание правоохранительными органами в другой стране является незаконным. До этого Мадуро доставили в суд из изолятора в Нью-Йорке под конвоем.

Позже Флорес также заявила суду, что является невиновной, она назвала себя первой леди Венесуэлы.

Специальная венесуэльская операция

Мнения

Мадуро в зале суда вел себя «уверенно», его голос был громким, а заявления – осознанными. «Он хотел описать то, что воспринимает как высшую степень унижения – то, что его вытащили из дома и захватили, называя себя военнопленным», – сказала репортер CNN Лаура Коутс. Она добавила, что он говорил «довольно уверенно», касаясь кончиками пальцев стола перед собой и делая «обильные замечания».

В то же время, по информации корреспондента CNN Омара Хименеса, Флорес пошатывалась и временно опускала голову, будто бы она плохо себя чувствовала или была травмирована.

Оба репортера обратили внимание на то, что и сам Мадуро с трудом садился и вставал. Во время заседания продюсер CNN стал свидетелем сцены: мужчина в зале суда поднялся и начал кричать на Мадуро по-испански, утверждая, что президент ответит за свои действия в отношении Венесуэлы. Мадуро, в свою очередь, поднял глаза к небу и сказал протестующему, что он человек Божий и президент Венесуэлы.

Как в мире отреагировали на удары США по Венесуэле и захват Мадуро

Политика / Международные новости

Следующее слушание по делу Мадуро назначено на 17 марта, после завершения первого слушания Мадуро и его жену вывели из здания суда.

У здания суда в Нью-Йорке во время процесса собрались группы демонстрантов, разделенные на противоположные лагеря. Одна группа поддерживала задержание Мадуро – некоторые несли плакат «Трамп – король», другие держали знак с надписью «Освободите наших политических заключенных в Венесуэле». Другая группа, по наблюдениям CNN, выступала в его защиту с транспарантами «Освободите президента Мадуро» и венесуэльскими флагами, скандируя: «Кто мы? Венесуэла! Чего мы хотим? Свободы!»

Стратегия защиты

Адвокат Мадуро Барри Поллак (в прошлом защищал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа) сразу заявил судье Элвину Хеллерштейну, что существуют проблемы с законностью «военного похищения» его клиента. Он утверждал, что Мадуро как глава суверенного государства имеет право на привилегии и иммунитет, связанные с этой должностью.

США, однако, оспаривают этот статус, не признавая Мадуро или его правительство в качестве законной власти после ряда «спорных» выборов. По словам главного аналитика CNN по вопросам правопорядка и разведки Джона Миллера, первой задачей защиты будет именно «атака на арест и легитимность его содержания под стражей».

Последствия ударов США по Венесуэле
В ночь на 3 января вооруженные силы США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы Каракасу. Прозвучало как минимум семь взрывов, очевидцы засняли в небе над городом военные вертолеты. По данным СМИ, американцы атаковали авиационные и морские базы, парламент и аэропорт, мавзолей бывшего президента Уго Чавеса и другие объекты. Глава венесуэльского МИДа Иван Хиль заявил, что целью нападения являются захват стратегических ресурсов и попытка «насильственно сломить политическую независимость страны». В республике введено чрезвычайное положение. Как заявил президент США Дональд Трамп, венесуэльский лидер Николас Мадуро был захвачен и вместе с супругой вывезен из страны.
Судья Хеллерштейн предупредил Мадуро, что для обсуждения всех этих вопросов «будет время и место», пытаясь ограничить высказывания подсудимого рамками процедуры. Однако, как отметил старший юридический аналитик CNN Эли Хониг, использование переводчика усложняет контроль судьи над процессом. «Когда ответы и реплики проходят через переводчика, судье сложнее контролировать ход заседания, потому что если кто-то говорит по-английски, судья может просто его прервать, если тот говорит слишком много», – пояснил Хониг. По его словам, в данном случае судье приходится ждать завершения перевода.

CNN отмечает, что аргумент о незаконности захвата на иностранной территории не нов. Более трех десятилетий назад лидер Панамы Мануэль Норьега обвинял США в нарушении международного права после вторжения в Панаму и его задержания. Однако тогда этот аргумент не принес плодов, так как суды отказались рассматривать законность самого вторжения в Панаму, сосредоточившись только на обвинениях, предъявленных Норьеге. Остается открытым вопрос, пересмотрят ли суды этот прецедент в деле Мадуро, указывает телеканал.

Похищение Мадуро и планы США

3 января США атаковали Венесуэлу. Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. Их обвинили в участии в схеме, связанной с финансированием терроризма через наркоторговлю. Мадуро и Флорес планируют привлечь к ответственности в США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон возьмет на себя управление Венесуэлой и будет продавать ее нефть другим государствам. Однако вице-президент и временный лидер страны Дельси Родригес отвергла эти планы, пообещав защищать национальные ресурсы и независимость Венесуэлы.

Чем примечателен следственный изолятор в Бруклине, куда доставили Мадуро

Политика / Международные новости

По данным The New York Times, в результате атаки США погибло 80 человек, среди которых были как гражданские, так и охранники венесуэльского президента. В Венесуэле допустили, что это число может вырасти.

После атаки российский МИД призвал Вашингтон освободить Мадуро и Флорес, а также предложил разрешить конфликт между США и Венесуэлой путем диалога. Позже внешнеполитическое ведомство призвало граждан России не летать в Венесуэлу «без крайней необходимости».

5 января постоянный представитель России при ОНН Василий Небензя назвал действия США разбоем, который стал предвестником возвращения в эпоху бесправия и силового американского доминирования, хаоса и беззакония. От этого продолжают страдать десятки государств в различных регионах мира, указал он, повторив призыв освободить Мадуро и Флорес.

Читайте также:Военные США убили значительную часть охраны Мадуро при его похищении
