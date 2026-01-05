Мадуро отрицает вину по предъявленным ему в США обвинениям
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отрицает вину по предъявленным ему обвинениям на заседании в Федеральном окружном суде Манхэттена, пишет CNN.
Мадуро заявил, что он честный человек и остается президентом Венесуэлы. Жена Мадуро Силия Флорес также не признает себя виновной в предъявленных ей обвинениях.
Американские силы похитили Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3 января. В частности, они обвиняются в финансировании терроризма через наркоторговлю.
4 января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что приказ о военной операции США был отдан под выдуманным предлогом. По его словам, речь идет не о защите Америки от наркотиков.