Мадуро отрицает вину по предъявленным ему в США обвинениям

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отрицает вину по предъявленным ему обвинениям на заседании в Федеральном окружном суде Манхэттена, пишет CNN.

Мадуро заявил, что он честный человек и остается президентом Венесуэлы. Жена Мадуро Силия Флорес также не признает себя виновной в предъявленных ей обвинениях.

Американские силы похитили Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3  января. В частности, они обвиняются в финансировании терроризма через наркоторговлю.

4 января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что приказ о военной операции США был отдан под выдуманным предлогом. По его словам, речь идет не о защите Америки от наркотиков.

