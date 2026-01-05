Газета
Главная / Политика /

CNN: Мадуро доставили в Федеральный суд Нью-Йорка

Ведомости

Бронированный автомобиль с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и его женой Силией Флорес прибыл к зданию Федерального суда в Нью-Йорке. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что Мадуро предстанет перед судом по обвинению в торговле наркотиками и оружием.

Американские силы похитили Мадуро и его жену из Венесуэлы после атаки на страну 3  января. В частности, они обвиняются в финансировании терроризма через наркоторговлю. В США намерены привлечь их к ответственности.

По данным источника The New York Times (NYT), в конце декабря 2025 г. Мадуро отклонил предложение США покинуть страну и отправиться в Турцию.

4 января подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что приказ об американской атаке на Венесуэлу был отдан под выдуманным предлогом. По его словам, речь идет не о защите Америки от наркотиков.

Новости СМИ2
