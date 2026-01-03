США будут управлять Венесуэлой и продавать ее нефть
Вашингтон будет временно управлять Венесуэлой и использовать ее обширные нефтяные резервы для продажи другим странам. Об этом спустя несколько часов после военной операции, в ходе которой был похищен президент Венесуэлы Николас Мадуро, заявил лидер США Дональд Трамп, передает The Associated Press (AP).
«Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем осуществить безопасный, надлежащий и законный переход [власти]», – заявил Трамп на пресс-конференции в Мар-а-Лаго, где он похвастался, что эта «чрезвычайно успешная операция должна послужить предупреждением для любого, кто будет угрожать суверенитету США или подвергать опасности жизни американцев».
Агентство отмечает, что этот «дерзкий» шаг стал кульминацией интенсивной кампании давления администрации Трампа на южноамериканскую страну и ее лидера, а также месяцев секретного планирования, что делает операцию самым решительным американским действием по смене режима со времен вторжения в Ирак в 2003 г.
Выступая перед журналистами через несколько часов после похищения Мадуро, Трамп раскрыл свои планы использовать вакуум власти, чтобы «наладить» нефтяную инфраструктуру страны и продавать «большие объемы» нефти другим государствам.
При этом вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес, которая должна быть назначена на пост главы государства, в своей речи потребовала от США освободить Мадуро и назвала его законным лидером страны.
Мадуро и его жена, похищенные ночью из своего дома на военной базе, находятся на борту американского военного корабля и направляются в Нью-Йорк для предъявления обвинений, продолжает AP. Министерство юстиции обвиняет их в участии в наркотеррористическом сговоре против США.
Мадуро и другие венесуэльские чиновники были обвинены в 2020 г. в заговоре с целью наркотерроризма, но в субботу министерство юстиции опубликовало новый обвинительный акт против Мадуро и его жены Силии Флорес, в котором режим описывается как «коррумпированное, нелегитимное правительство», питаемое операцией по торговле наркотиками, которая наводнила США кокаином. Правительство США не признает Мадуро лидером страны.
Трамп перед пресс-конференцией опубликовал в социальных сетях фотографию, на которой Мадуро в спортивном костюме и с повязкой на глазах находится на борту корабля USS Iwo Jima.
Российский МИД в эотй связи призвал Вашингтон пересмотреть свою позицию и освободить Мадуро и его супругу. В ведомстве подчеркнули необходимость создания условий для решения конфликта между США и Венесуэлой путем диалога.